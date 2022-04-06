Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що під час окупації російськими військами в місті були застрелені щонайменше 320 мирних жителів. Про це повідомляє BBC.

При цьому він додав, що особисто був свідком смертної кари кількох городян.

Федорук розповів, що три машини з людьми намагалися виїхати в бік Києва, проте окупанти їх по-звірячому розстріляли. В одному з автомобілів перебувала вагітна жінка з чоловіком.

Чоловік кричав і просив не стріляти в дружину, проте російські війська все одно застрелили жінку.

Мер Бучі також повідомив, що під час окупації терористи полювали за місцевими політиками.

Разом з тим Федорук закликав міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова, який заперечує військові злочини в Україні, "приїхати в Бучу і побачити тіла загиблих людей і подивитися в очі їх сім'ям, матерям, чоловікам, дітям, які стали сиротами".