"У Бучі окупанти розстріляли щонайменше 320 мирних жителів" - мер [ Редагувати ]
Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що під час окупації російськими військами в місті були застрелені щонайменше 320 мирних жителів. Про це повідомляє BBC.
При цьому він додав, що особисто був свідком смертної кари кількох городян.
Федорук розповів, що три машини з людьми намагалися виїхати в бік Києва, проте окупанти їх по-звірячому розстріляли. В одному з автомобілів перебувала вагітна жінка з чоловіком.
Чоловік кричав і просив не стріляти в дружину, проте російські війська все одно застрелили жінку.
Мер Бучі також повідомив, що під час окупації терористи полювали за місцевими політиками.
Разом з тим Федорук закликав міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова, який заперечує військові злочини в Україні, "приїхати в Бучу і побачити тіла загиблих людей і подивитися в очі їх сім'ям, матерям, чоловікам, дітям, які стали сиротами".
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