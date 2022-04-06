США погрожують росії новими санкціями та загрозою дефолту [ Редагувати ]
Новими санкціями та навіть загрозою дефолту економіки погрожують Росії Сполучені Штати.
Все це - реакція на трагедію в Бучі. Паралельно Сенат просить максимально посилити кібербезпеку України.
Про всі важливі і гучні заяви, що лунають з Вашингтону, розкаже наш американський власкор Дмитро Анопченко.
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