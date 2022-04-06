У Маріуполі окупанти почали спалювати загиблих в мобільних крематоріях [ Редагувати ]
Російські мобільні крематорії в частково окупованому Маріуполі Донецької області спалюють тіла замордованих та вбитих мешканців міста. Про це повідомляє Маріупольська міськрада в Telegram.
Вбивці замітають сліди. В Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво рф наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі.
Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців.
Саме тому росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.
За даними міськради, брудну роботу росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що до зачистки залучено спеціальні бригади терористів "ДНР".
Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко.
Масштаба трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. Нажаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів.
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