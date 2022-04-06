Окупанти за добу 81 раз обстріляли Луганщину [ Редагувати ]
Російські окупанти за минулу добу обстріляли міста і села Луганської області з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації 81 раз – пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки. Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
81 раз росіяни обстріляли міста та села Луганщини минулої доби з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації. Внаслідок обстрілів пошкоджено 15 об’єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення, приватні та багатоповерхові будинки.
За словами Гайдая, під вогонь росіян потрапили Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Гірське, Золоте, Новодружеськ.
У Сєвєродонецьку місцевий житель отримав поранення, йому надали першу допомогу.
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