Турецькі військові підірвали ще одну плавучу морську міну в Чорному морі. Це третій випадок з початку війни Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Міністерства оборони Туреччини, у знищенні морської міни брали участь військові водолазні групи. Її ліквідація пройшла без наслідків для судноплавства.

Плавучі міни в Чорному морі стали виявляти з кінця березня. Їх поява становить небезпеку для суден, що проходять через Босфор.