Туреччина знищила ще одну "блукаючу" міну в Чорному морі [ Редагувати ]
Турецькі військові підірвали ще одну плавучу морську міну в Чорному морі. Це третій випадок з початку війни Росії проти України.
Про це повідомляє Reuters.
За даними Міністерства оборони Туреччини, у знищенні морської міни брали участь військові водолазні групи. Її ліквідація пройшла без наслідків для судноплавства.
Плавучі міни в Чорному морі стали виявляти з кінця березня. Їх поява становить небезпеку для суден, що проходять через Босфор.
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