Окупанти розбомбили вокзал у Миколаєві - мер [ Редагувати ]
Російські окупанти обстріляли інфраструктуру Миколаєва і пошкодили залізничний вокзал. Через це він припинив свою роботу.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Під час прямого ефіру в соцмережах у голови міста запитали, чому в Миколаєві не працює залізничний вокзал. На це Сєнкевич відповів:
Не працює, бо розбомбили його.
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