90% жертв серед мирних жителів загинули внаслідок розстрілів - мер Бучі [ Редагувати ]
Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що більшість мирних жителів міста під час окупації російськими військами загинули внаслідок обстрілів. Це майже 90%.
На питання журналіста, чи люди гинули в основному через розстріли або внаслідок артилерійських обстрілів Федорук відповів:
"Практично 90 відсотків - це кульові ураження, а не осколкові".
Раніше повідомлялось, що німецька розвідка перехопила розмови військових росії про вбивства цивільних в Бучі.
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