Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що більшість мирних жителів міста під час окупації російськими військами загинули внаслідок обстрілів. Це майже 90%.

На питання журналіста, чи люди гинули в основному через розстріли або внаслідок артилерійських обстрілів Федорук відповів:

"Практично 90 відсотків - це кульові ураження, а не осколкові".

Раніше повідомлялось, що німецька розвідка перехопила розмови військових росії про вбивства цивільних в Бучі.