Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну - Кулеба [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У рамках війни Росії проти України битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.
Про це повідомив Дмитро Кулеба у Брюсселі.
"Битва за Донбас буде нагадувати вам, кажу це з жалем, але це правда, буде нагадувати Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків і артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується", - зазначив він.
За його словами, у Росії є свій план, в України - свій, і результат цієї битви вирішиться на поля бою.
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