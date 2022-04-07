Окупанти готують наступ для прориву оборони на Донецькому та Луганському напрямку - Генштаб [ Редагувати ]
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Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на сході України. Рашисти здійснюють перегрупування військ з метою завершення формування наступального угруповання. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації на 18.00.
- Здійснюють заходи щодо нарощування авіаційної складової та системи управління, продовжують ведення розвідки.
- Основні зусилля противник зосереджує на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі Ізюма та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку.
- На Південнобузькому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування підрозділів Збройних Сил України та покращити тактичне положення своїх підрозділів в деяких районах.
- На Слобожанському напрямку ворог проводить активні заходи з нарощування системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання військ.
- В районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.
- Окупанти утримують місто Ізюм, намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ та Барвінкове.
- На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує здійснювати вогневий вплив та ведення штурмових дій. Завдає ракетно-бомбових ударів, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Порт Бердянськ окупантами використовується для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу.
- Ворог також активізував зусилля на Сєверодонецькому напрямку. Намагається продовжувати наступ в районах населених пунктів Донецький, Новотошківське і Попасна.
- Також противник намагався здійснити наступ у районах населених пунктів Мар’їнка, Борівське та Солодке. Спроби наступу успіху не мали.
- Імовірно, окупанти найближчим часом намагатимуться прорвати оборону наших військ в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах.
- На Південнобузькому напрямку противник вів артилерійський вогонь, на окремих напрямках застосовував армійську авіацію. Намагається продовжити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка.
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