Події в Україні не сходять з перших шпальт світових видань [ Редагувати ]
Події в Україні не сходять з перших шпальт світових видань та з випусків новин. Завдяки роботі іноземних журналістів - світ дізнався та здригнувся від жахливих звірств російських терористичних військ у Бучі, Тростянці, Бородянці... Ось як вони побачили та показали - ситуацію у гарячих точках нашої держави.
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