Стало відоме ім'я російського окупанта, який керував силовим захопленням Запорізької АЕС в Енергодары. Команди на обстріл атомної станції, які могли призвести до катастрофи, віддавав генерал-майор Росгвардії Олексій Домбровський. Про це повідомляє "Енергоатом".

Силовим захопленням Запорізької АЕС, наражаючи на небезпеку півсвіту та вчиняючи акти ядерного тероризму, керував генерал-майор домбровський олексій юрійович. Команди обстрілювати атомну станцію та жилі квартали Енергодару також віддавав він. І саме він несе персональну відповідальність за руйнування в місті та пошкодження об’єктів ЗАЕС, важку техніку на її території та утилізацію снарядів на станції.

Генерал-майор Росгвардії Олексій Домбровський

На заміну Домбровському два тижні тому до Енергодара прибув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ - генерал-майор Валерій Васильєв.

В "Енергоатомі" повідомляють, що ядерної катастрофи не сталось після обстрілів завдяки тому, що принаймні 50 снарядів, частина з яких потрапила в енергоблоки станції та інші будівлі на її території, не розірвались.