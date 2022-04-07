Названо ім'я російського генерала, який наказав обстріляти Запорізьку АЕС (фото) [ Редагувати ]
Стало відоме ім'я російського окупанта, який керував силовим захопленням Запорізької АЕС в Енергодары. Команди на обстріл атомної станції, які могли призвести до катастрофи, віддавав генерал-майор Росгвардії Олексій Домбровський. Про це повідомляє "Енергоатом".
Силовим захопленням Запорізької АЕС, наражаючи на небезпеку півсвіту та вчиняючи акти ядерного тероризму, керував генерал-майор домбровський олексій юрійович. Команди обстрілювати атомну станцію та жилі квартали Енергодару також віддавав він.
І саме він несе персональну відповідальність за руйнування в місті та пошкодження об’єктів ЗАЕС, важку техніку на її території та утилізацію снарядів на станції.
Генерал-майор Росгвардії Олексій Домбровський
На заміну Домбровському два тижні тому до Енергодара прибув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ - генерал-майор Валерій Васильєв.
В "Енергоатомі" повідомляють, що ядерної катастрофи не сталось після обстрілів завдяки тому, що принаймні 50 снарядів, частина з яких потрапила в енергоблоки станції та інші будівлі на її території, не розірвались.
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