Макрон заявив, що війна в Україні буде тривалою [ Редагувати ]
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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні буде тривалою. Він порадив не розраховувати на швидке закінчення конфлікту.
Про це сказав Макрон французькому телеканалу RTL.
"Не припиниться в найближчі дні", - заявив Макрон.
При цьому він розкритикував парламентаріїв партії "Національний фронт" (головного опонента Макрона), які проігнорували голосування за введення санкції проти росії.
"Я відзначив винну відсутність всіх парламентаріїв Національного фронту в Європейському парламенті, коли справа доходить до санкцій проти росії, що показує вам двозначність деяких, незважаючи на війну", - зазначив Макрон.
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