Президент росії володимир путін приїхав на прощання з одіозним російським політиком Володимиром Жириновським, який помер 6 квітня.

Жириновський неодноразово виявляв ненависть до українського народу та зазіхав на нашу територіальну цілісність.

Він заразився на коронавірус і помер від його ускладнень та загострення супутніх захворювань. 8 квітня його ховають у Москві.

Проводити Жириновського прийшли родичі та колеги. На траурну церемонію прибув путін, заради цього залишивши свій бункер, у якому сидить уже довгий час.

А от у мережі відзначили, що ролик із путіним знято до початку церемонії прощання з Жириновським, він побоявся зустрічатися з людьми.