Провів на концерт Кобзона: путін вийшов с бункера та приїхав попрощатися з Жириновським (відео) [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін приїхав на прощання з одіозним російським політиком Володимиром Жириновським, який помер 6 квітня.
Жириновський неодноразово виявляв ненависть до українського народу та зазіхав на нашу територіальну цілісність.
Він заразився на коронавірус і помер від його ускладнень та загострення супутніх захворювань. 8 квітня його ховають у Москві.
Проводити Жириновського прийшли родичі та колеги. На траурну церемонію прибув путін, заради цього залишивши свій бункер, у якому сидить уже довгий час.
Путин попрощался с Жириновским pic.twitter.com/OZX1VTCbmX— Газета.Ru (@GazetaRu) April 8, 2022
А от у мережі відзначили, що ролик із путіним знято до початку церемонії прощання з Жириновським, він побоявся зустрічатися з людьми.
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