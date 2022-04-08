"Ми притягнемо до відповідальності росію і путіна": в Британії відреагували на удар по Краматорську [ Редагувати ]
Ліз Трас / Фото: Picture Alliance
Глава МЗС Великої Британії Ліз Трас відреагувала на ракетний удар окупантами по Краматорську.
Націлювання на цивільних є воєнним злочином. Ми притягнемо до відповідальності росію і путіна - пообіцяла політикиня.
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