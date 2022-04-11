Окупанти обстрілюють житлові квартали Харкова. Мер міста Ігор Терехов розповів, що інтенсивність обстрілів зросла та розширилась географія бомбардувань. Про це заявив міський голова.

За словами мера, окупанти у денний час стали частіше наносити удари по місту. Зокрема, ворог розширив географію бомбардувань.

Окупанти знову обстріляли житлові квартали, парк Горького. В кількох районах міста рятувальники розмінували боєприпаси. Є поранені та загиблі. Найжахливіше те, що загинула дитина. Тому закликаю вас по можливості залишатися в укриттях.

Також мер додав, що у місті буде відновлено навчальний процес.