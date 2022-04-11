"Інтенсивність обстрілів Харкова зросла" - мер [ Редагувати ]
Окупанти обстрілюють житлові квартали Харкова. Мер міста Ігор Терехов розповів, що інтенсивність обстрілів зросла та розширилась географія бомбардувань. Про це заявив міський голова.
За словами мера, окупанти у денний час стали частіше наносити удари по місту. Зокрема, ворог розширив географію бомбардувань.
Окупанти знову обстріляли житлові квартали, парк Горького. В кількох районах міста рятувальники розмінували боєприпаси. Є поранені та загиблі. Найжахливіше те, що загинула дитина. Тому закликаю вас по можливості залишатися в укриттях.
Також мер додав, що у місті буде відновлено навчальний процес.
Наші діти повинні закінчити навчальний рік. Навчання буде проходити дистанційно, для цього ми задіємо електронні навчальні платформи і онлайн-сервіси.
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