Байден і Джонсон домовились допомагати Україні та збільшувати тиск на путіна [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели телефонні переговори, в ході яких обговорили російську агресію росії проти України. Лідери країн домовилися надалі надавати економічну та військову допомогу Україні, а також збільшити економічний тиск на президента росії володимира путіна.
Байден і Джонсон також продовжать працюватимуть над тим, щоб покласти край енергетичній залежності Заходу від російських нафти і газу, повідомили в прес-службі Даунінг-стріт.
США та Велика Британія збираються посилити військову та економічну підтримку Україні. Крім цього, країни продовжать постачати гуманітарну допомогу Україні, повідомив Білий дім.
Борис Джонсон розповів Джо Байдену про свій візит до Києва 9 квітня. Нагадаємо, після візиту британського прем'єр-міністра Лондон оголосив новий пакет військової допомоги Україні. Сполучене Королівство відправить до України 120 одиниць бронетехніки та протикорабельні ракетні комплекси.
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