Найбільший нафтотрейдер у світі Vitol Group припинить торгувати російською нафтою - Bloomberg [ Редагувати ]
Швейцарсько-голландська компанія Vitol Group, яка є найбільшим у світі нафтотрейдером, планує до кінця 2022 року припинити торгівлю російською нафтою. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на коментар представника компанії.
Обсяги російської нафти, яка переробляється Vitol, значно скоротяться у другому кварталі, оскільки поточні контрактні зобов'язання скорочуються. Компанія має намір припинити торгівлю сирою нафтою та нафтопродуктами, якщо не буде зазначено інше, і ми очікуємо, що це буде завершено до кінця 2022 року.
Компанія не укладатиме жодних нових угод, що стосуються російської нафти, а всі її поточні закупівлі здійснюються в рамках підписаних раніше контрактів.
Vitol Group - є одним з найбільших у світі нафтотрейдерів з продажу вуглеводнів поряд з Trafigura, Glencore та Gunvor.
Раніше британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell заявила про намір відмовитися від участі у всіх нафтогазових проектах у росії, а також від купівлі російської нафти та газу. Як перший крок компанія припинила спотові закупівлі російської сирої нафти.
Нагадаємо, що Індія відмовилася від закупівлі російської нафти.
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