Швейцарсько-голландська компанія Vitol Group, яка є найбільшим у світі нафтотрейдером, планує до кінця 2022 року припинити торгівлю російською нафтою. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на коментар представника компанії.

Обсяги російської нафти, яка переробляється Vitol, значно скоротяться у другому кварталі, оскільки поточні контрактні зобов'язання скорочуються. Компанія має намір припинити торгівлю сирою нафтою та нафтопродуктами, якщо не буде зазначено інше, і ми очікуємо, що це буде завершено до кінця 2022 року.

Компанія не укладатиме жодних нових угод, що стосуються російської нафти, а всі її поточні закупівлі здійснюються в рамках підписаних раніше контрактів.

Vitol Group - є одним з найбільших у світі нафтотрейдерів з продажу вуглеводнів поряд з Trafigura, Glencore та Gunvor.

Раніше британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell заявила про намір відмовитися від участі у всіх нафтогазових проектах у росії, а також від купівлі російської нафти та газу. Як перший крок компанія припинила спотові закупівлі російської сирої нафти.

Нагадаємо, що Індія відмовилася від закупівлі російської нафти.