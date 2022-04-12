Індія відмовилася від закупівлі російської нафти [ Редагувати ]
Індія відмовилася від закупівлі російської нафти навіть після запропонованої знижки. Щоправда, йдеться лише про останню закупівлю. Про це повідомляє "Коммерсант".
Найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil Corporation виключив з угоди російську нафту марки Urals та кілька інших високосірчистих сортів.
11 квітня американський президент Джо Байден закликав індійського прем'єр-міністра Нарендру Моді не збільшувати імпорт палива з росії. Наприкінці березня Bloomberg писав, що Москва запропонувала Нью-Делі наростити постачання та купувати нафту за рублі зі знижкою.
У Євросоюзі обговорюють шостий пакет санкцій проти росії, в який можуть включити нафтове ембарго. Проте жодних конкретних рішень поки що не ухвалено, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Міністерство закордонних справ Литви зазначило, що у ньому будуть якісь "нафтові опції", це підтвердили і в МЗС Ірландії. Водночас Угорщина не має наміру приєднуватися до можливих нафтогазових санкцій, заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан.
12 квітня ввечері ціни на нафту підскочили майже на 6%, барель марки Brent торгувався на рівні $104.
Нагадаємо, що Зеленський розкритикував ЄС через відсутність нафтового ембарго.
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