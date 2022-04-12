Індія відмовилася від закупівлі російської нафти навіть після запропонованої знижки. Щоправда, йдеться лише про останню закупівлю. Про це повідомляє "Коммерсант".

Найбільший нафтопереробник Індії Indian Oil Corporation виключив з угоди російську нафту марки Urals та кілька інших високосірчистих сортів.

11 квітня американський президент Джо Байден закликав індійського прем'єр-міністра Нарендру Моді не збільшувати імпорт палива з росії. Наприкінці березня Bloomberg писав, що Москва запропонувала Нью-Делі наростити постачання та купувати нафту за рублі зі знижкою.

У Євросоюзі обговорюють шостий пакет санкцій проти росії, в який можуть включити нафтове ембарго. Проте жодних конкретних рішень поки що не ухвалено, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Міністерство закордонних справ Литви зазначило, що у ньому будуть якісь "нафтові опції", це підтвердили і в МЗС Ірландії. Водночас Угорщина не має наміру приєднуватися до можливих нафтогазових санкцій, заявив прем'єр-міністр Віктор Орбан.

12 квітня ввечері ціни на нафту підскочили майже на 6%, барель марки Brent торгувався на рівні $104.

Нагадаємо, що Зеленський розкритикував ЄС через відсутність нафтового ембарго.