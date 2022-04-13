У Рубіжному внаслідок обстрілу окупантами згорів цілий житловий квартал [ Редагувати ]
У Рубіжному внаслідок обстрілу окупантами згорів цілий житловий квартал. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
У Сєвєродонецьку палала будівля медичного закладу. Такі подробиці учорашніх обстрілів. Якщо в Кремінній та Лисичанську ліквідовано 10 пожеж у розташованих в різних районах будинках, то в Рубіжному росіяни обстріляли з потужного озброєння цілий житловий квартал - згоріли майже всі будинки. Співробітники ДСНС врятували з полум’я 10 осіб.
Нагадаємо, що очільник Луганщини закликав жителів екстренно евакуюватися. Він попереджає, що росіяни накопичують техніку під Рубіжним та інших місцях.
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