"Часу на зволікання вже нема": голова Луганської ОВА закликав людей негайно евакуюватися [ Редагувати ]
"Евакуюйтеся, доки ми можемо вас забрати! Росіяни накопичують техніку під Рубіжним та інших місцях. Із кожним днем зростає напруга", - голова Луганської області Сергій Гайдай закликає жителів екстренно евакуюватися.
Незважаючи на те, що на сьогодні немає гуманітарних коридорів, жителів Луганщини, які виявлять бажання, намагатимуться вивезти до безпечних регіонів.
Часу на зволікання вже нема. Багато рубіжан із центральних районів міста виїхати просто не встигли. І тепер вони терплять знущання кадирівців, хоронять рідних та сусідів посеред житлового кварталу, вимушені примусово їхати на росію, до її північних регіонів. Тому, убезпечте себе, доки це можливо – евакуюйтесь на захід України і самі обирайте, де саме перечекати загострення.
Місця зборів для евакуації жителів Луганщини:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Первомайська, 42;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11.
Нагадаємо, що росіяни продовжують стягувати війська на схід України для битви за Донбас.
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