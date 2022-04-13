Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що Туреччина надала кораблі для евакуації жителів Маріуполя. За його словами, найближчими днями очікуються позитивні зрушення щодо евакуації з міста.

Про це повідомляє NTV.

Ми знаходимося в постійному контакті з Міністерствами оборони росії та України. Як Туреччина, ми зробили і робимо все необхідне для безпечної евакуації туди, включаючи розміщення кораблів. Ми очікуємо деяких позитивних зрушень у цьому відношенні найближчими днями.

Акар додав, що гуманітарна ситуація в Маріуполі погіршилася останнім часом.