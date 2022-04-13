Туреччина надала кораблі для евакуації людей з Маріуполя [ Редагувати ]
Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що Туреччина надала кораблі для евакуації жителів Маріуполя. За його словами, найближчими днями очікуються позитивні зрушення щодо евакуації з міста.
Про це повідомляє NTV.
Ми знаходимося в постійному контакті з Міністерствами оборони росії та України. Як Туреччина, ми зробили і робимо все необхідне для безпечної евакуації туди, включаючи розміщення кораблів. Ми очікуємо деяких позитивних зрушень у цьому відношенні найближчими днями.
Акар додав, що гуманітарна ситуація в Маріуполі погіршилася останнім часом.
Разом ми зробили все можливе, щоб евакуювати всіх мирних жителів. Виникає двояке питання, частина міста знаходиться під контролем росії, а інша частина - під контролем України. В результаті ми прагнемо досягти всього, що необхідно зробити з гуманітарної точки зору.
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