Тривала фіксація курсу гривні: НБУ назвав ризики [ Редагувати ]
У Національному банку заявили про те, що тривала фіксація обмінного курсу валют може призвести до накопичення макроекономічних дисбалансів.
Там відзначають, що збереження адміністративних обмежень на валютні операції залишатиметься важливою передумовою підтримки макроекономічної стабільності в Україні.
Незважаючи на це, Національний банк прагнутиме якнайшвидшого повернення до режиму інфляційного таргетування із плаваючим обмінним курсом у міру відновлення здатності валютного ринку до самобалансування.
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