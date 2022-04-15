російська федерація програла битву за місто Харків, яку розпочала у війні проти України 24 лютого.

Таке переконання в інтерв'ю "РБК-Україна" висловив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Я переконаний, що битву за місто Харків вони вже насправді програли. Вони це зрозуміли ще в перший тиждень війни. Окупанти тут втратили досить велику кількість живої сили, дуже багато броньованої техніки, авіації. Якщо ми втримали місто ще тоді, то зараз оборона Харкова в рази сильніша. Тому в них просто немає шансів", - наголосив очільник області.

За словами Синєгубова, якщо окупанти держави-терористки таки вирішать штурмувати Харків, то їм потрібно привести значно більше військ, ніж ті, що є на місці. Втім "зібрати таку кількість їм буде вкрай непросто".

Голова ОДА наголосив: якщо загарбники мають намір захопити область, українська оборона до цього готова навіть, якщо "вони краще сплановували атаку".