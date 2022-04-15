Так виглядає приход "руського миру"

У Харкові внаслідок обстрілу російськими військами 15 квітня загинули семеро людей, серед них семимісячна дитина. 34 чотири людини поранені, серед них - троє дітей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На жаль, 34 людини поранені, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей, серед них - одна дитина семи місяців. Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу. Прошу вас, жителі Харкова, без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ попереджають, що росія може активізувати бойові дії за Харків.