У Харкові внаслідок обстрілу загинули 7 людей, 34 поранені - голова ОВА [ Редагувати ]
У Харкові внаслідок обстрілу російськими військами 15 квітня загинули семеро людей, серед них семимісячна дитина. 34 чотири людини поранені, серед них - троє дітей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Окупанти обстріляли один із житлових районів міста Харків. На жаль, 34 людини поранені, з них - 3 дітей. Загинули - 7 людей, серед них - одна дитина семи місяців. Усім постраждалим медики надають екстрену допомогу.
Прошу вас, жителі Харкова, без крайньої необхідності зараз не перебувати на вулицях.
Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ попереджають, що росія може активізувати бойові дії за Харків.
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