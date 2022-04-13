У Харкові під обстріл російських окупантів потрапила команда телеканалу CNN. Українські військові попередили журналістів, щоб вони відійшли в безпечне місце. Про це повідомляє CNN.

Як зазначає телеканал, команда потрапила під обстріл в житловому районі Салтівка на північному сході Харкова, уздовж траси Е40. Група перебувала в цьому місці, коли з боку окупантів посилився вогонь.

Вибухи снарядів і вогонь зі стрілецької зброї були вже чутні, перш ніж українські військові попередили журналістів, щоб вони відійшли в більш безпечне місце. Про постраждалих серед команди телеканалу не повідомляється.