У Харкові команда CNN потрапила під обстріл окупантів [ Редагувати ]
У Харкові під обстріл російських окупантів потрапила команда телеканалу CNN. Українські військові попередили журналістів, щоб вони відійшли в безпечне місце. Про це повідомляє CNN.
Як зазначає телеканал, команда потрапила під обстріл в житловому районі Салтівка на північному сході Харкова, уздовж траси Е40. Група перебувала в цьому місці, коли з боку окупантів посилився вогонь.
Вибухи снарядів і вогонь зі стрілецької зброї були вже чутні, перш ніж українські військові попередили журналістів, щоб вони відійшли в більш безпечне місце. Про постраждалих серед команди телеканалу не повідомляється.
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