Екіпаж затонулого крейсера "Москва" не евакуювали через шторм - ДПСУ [ Редагувати ]
Російським військовим не вдалося евакуювати екіпаж затонулого крейсера "Москва". Операції завадив шторм і пожежа, що спалахнула після ракетного удару.
Про це заявила прессекретар морської охорони Держприкордонслужби України Наталія Гуменюк.
За її словами, після попадання ракет в крейсер на його борту здетонував боєзапас і команда почала боротьбу за живучість. За подіями спостерігали українські прикордонники. Вони бачили, як кораблі, що знаходилися поруч, намагалися надати допомогу.
"Але навіть сили природи були на боці України. Тому що шторм не дозволяв ні провести спокійно рятувальну операцію, ні евакуювати екіпаж", - додала Гуменюк.
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