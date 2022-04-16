Різке похолодання і дощі накриють всю Україну: де погода зовсім зіпсується [ Редагувати ]
Погода в Україні в найближчі дні буде холодна і мокра. Синоптики прогнозують різке зниження температури повітря в більшості областей і дощі, місцями можливий навіть мокрий сніг.
17 квітня дощі охоплять всі регіони України, місцями можливий мокрий сніг з дощем. Вітер в Україні вщухне, але температура продовжить падати.
Вночі в західних областях і на півночі очікується від +1 до +3 градусів, в центрі від +2 до +6 градусів, на півдні та заході від +5 до + 7 градусів.
Вдень у західних та північних областях країни +6 +8 градусів, у центральній частині від +8 до +10 градусів.
На півдні +9 +13 градусів, на сході від +8 до +13 градусів, тепліше буде тільки в Запоріжжі, Донецькій і Луганській областях, від +13 до +16 градусів.
У Києві 16 квітня пройде дощ, вночі можливий мокрий сніг. Температура повітря в столиці вночі становитиме + 1 +3 градуси, вдень +7 + 9 градусів.
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