"Головна проблема росії - як продати поразку у цій війні" - Арестович [ Редагувати ]
В суботу, 16 квітня, військовий експерт та радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росія вже програла війну проти України, тому наразі російський режим розмірковує над тим, як піднести поразку росіянам.
Зараз головна проблема росії не зовнішня, не українська. Вона для них внутрішня – як продати поразку.
Радник підкреслив, що напередодні росіяни вп'яте за 50 днів війни змінили офіційні цілі своєї, так би мовити, "спецоперації". Тепер найголовніше – взяти Маріуполь, чого б це не вартувало.
Втім, Арестович зауважив, що сьогодні президент Зеленський зробив заяву: якщо російська федерація винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.
Тепер Україна диктує умови, їм (росії – ред.) немає чого відповісти. У них криза і катастрофа, вони не знають як виходити з цієї ситуації.
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