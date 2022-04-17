Час комендантської години у Києві та області змінюється [ Редагувати ]
Фото: www.aa.com.tr
У Києві та області змінюється час комендантської години. Так, з 17 квітня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше.
І триватиме з 22:00 до 5:00 ранку.
Дотримуйтеся правил комендантської години. А також - не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!
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