Налякані війною. Після вторгнення Росії в Україну у світі, а особливо в Європі, стрімко зріс попит на персональні укриття. Такі собі бункери можна замовити у приватного підрядника та пережити у ньому класичну війну, хімічну чи навіть ядерну атаку. Яке на вигляд персональне сховище та скільки вартує - дізнавалися наші кореспонденти.

Якщо війна заскочила зненацька, а часу тікати - обмаль, тоді є сенс сховатися у гаражі. Повністю броньованому з власною системою вентиляції. Такі сховища виготовляє одна з німецьких компаній.

Марк Шмідхен, представник компанії-виробника персональних бункерів:

Раніше наш сайт щодня відвідували від ста до трьохсот інтернет-користувачів. Та вже 25 лютого ми зафіксували понад 10 тисяч переглядів. Те ж саме з телефоном. Коли починалася повномасштабна атака на Україну, нам телефонували що 10 секунд. Ми спершу розгубилися, а потім створили гарячу лінію, де з восьмої ранку до десятої вечора працювали шість операторів.

Броньовані гаражі мають міцний сталевий каркас, до якого приварені шведські пластини з броньованої сталі. Вхідні двері захищені складним замком. Уся конструкція кріпиться до бетонного фундаменту. Решта залежить суто від бюджету клієнта. Компанія пропонує від найпростішої системи вентиляції, до такої, що здатна витримати підрив вибухівкою, а також має захист від токсичних газів.

Марк Шмідхен, представник компанії-виробника персональних бункерів:

Ми орієнтуємося на німецький ринок, але спостерігаємо тенденцію, що жителі західних країн воліють захиститися від ядерного удару, тоді як східних - шукають сховища на випадок класичної війни. Тобто, якщо росіяни у вас на порозі й ви хочете від них сховатися.

Такий гараж можуть замаскувати під садовий сарай для інструментів. Використовувати його можна не лише як прихисток, а і як сейф для габаритних цінних речей. Базова модель вартує 200 тисяч євро.

Абсолютно неготовою до бункерного ажіотажу виявилася й Італія. Одна з провідних компаній, яка будує прихистки під ключ, за 22 роки існування збудувала 50 бункерів. А за перші два тижні війни в України - одержала 500(!) замовлень.

У минулому світ пережив дві хвилі масового будівництва сховищ. Перша тривала після Другої світової війни.

Наприклад Велика Британія тоді створила близько шестисот п'ятдесяти укриттів. Та майже всі вони не функціонують. Нині ці приміщення слугують туристичними пам'ятками, і принаймні одне використовують як льох для вишуканих вин. Виняток становить лише бункер для евакуації керівництва країни.

У часи Холодної війни жителі планети були налякані ймовірним використанням атомних бомб, що також спонукало зведення укриттів.

Особлива ситуація - у нейтральній Швейцарії. У 60-х роках там ухвалили закон, який зобов'язував будувати ядерні притулки в усіх житлових будинках.

Нікола Сквіллачі, начальник управління цивільного захисту та військових справ кантону Женева:

Кожен мешканець повинен мати своє захищене місце. І тому під кожною будівлею цього району є приватні прихистки, а також громадські. Цю інфраструктуру створили для місцевого населення, щоб його захистити.

Посилені сталеві двері та система фільтрації повітря є звичними елементами укриттів у будинках по всій країні. Є також понад 350 тисяч громадських бункерів. Наприклад, у Люцерні збудували сховище, розраховане одразу на 20 тисяч осіб.

Нікола Сквіллачі, начальник управління цивільного захисту та військових справ кантону Женева:

Геополітична ситуація в Україні трохи змінила парадигми. У нашого населення постає безліч питань через озвучені урядом сценарії. Це і ядерна зброя, й аварії на атомних електростанціях.

Загроза ядерного інциденту спонукає європейців задуматися не лише про укриття, а й про своє здоров'я на тлі такої загрози. Йодовмісні препарати - буквально змітають з полиць аптек. А тиждень тому Єврокомісія повідомила, що в ЄС почали накопичувати ліки та спецтовари для захисту від хімічних, ядерних та біологічних інцидентів на тлі війни в Україні.