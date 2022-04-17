Британський прем'єр Борис Джонсон має можливість навчитися розписувати писанки - не виходячи з кабінету. Бо майстер-клас писанкарства відкрився просто під вікнами його офісу. Українська діаспора у Лондоні навчає британців розмальовувати великодні яйця. Причому ще й під час акцій протесту... І про майстер-клас, і про мітинг - в британській столиці розкаже Світлана Чернецька.

Лондон продовжує мітингувати на підтримку України. Традиційно, під резиденцією прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, 10 збираються наші діаспоряни та інші небайдужі. Заклики незмінні ось вже понад 50 днів - дати ще більше зброї, насамперед для протиповітряної оборони.

Повітряного захисту для України вимагають активісти від британського уряду. Це найболючіше питання, на яке західні країни досі не надали задовільної відповіді. А отже українці за кордоном продовжуватимуть тиснути.

Наталія Равлюк, організаторка протестів у Лондоні:

Нагадувати як вбивають у 21 столітті серед центру Європи вбивають людей, гвалтують жінок, вбивають дітей і гвалтують дітей, що прийшла орда, яку треба зупинити, про це треба говорити 24 на 7. До самої перемоги ми будемо виходити, нагадувати ще раз, ще раз і ще раз, що робиться зараз в Україні.

Місцеві сюди знесли десятки валіз. Вони - як своєрідна демонстрація світові - доль мільйонів українців, яким довелося покинути рідні домівки. А ще, чиї будинки зрівняли з землею російські окупанти. І кому просто нікуди повертатися.

Зупиніть Путіна, зупиніть війну - розноситься британською столицею. І до цього заклику долучаються дитячі голоси.

Для місцевих дітей на цьому протесті організували окреме заняття. Британці саме святкують Великдень, тож наші діаспоряни влаштували майстер-клас із писанкарства.

Еля Чурук, організаторка писанкарства на протесті:

Щоб вони побачили, власне, як виглядає українська традиційна писанка, як проходить цей процес, тому що це не так просто. Ми вирішили це зробити під час протестів, тому що тут багато людей проходить поширюємо культуру українську.

Тут все по-справжньому. Яйця, гарячий віск та писачки. Навіть можна вибрати візерунок, притаманний певному регіону України.

Дивись, починаєш звідси з дзьобика, тримаєш яєчко отак і зверху вниз, отак жух. Молодець. Перший раз дитина пише і вже лінія рівніше пішла, бачте, головне руку набити.

Яринка приїхала із Києва до Лондона кілька днів тому. З мамою та сестричкою хочуть перечекати війну під мирним небом. Але довго засиджуватися не збираються - тягне додому.

Я зараз малюю квітку, а на другій стороні серце і напис "Слава Україні".

Дитячі роботи не залишають байдужими перехожих. Це дійсно унікальна традиція, про яку звичайні британці мало що знають.

Елісон Кемерон, мешканка Лондона, учасниця протесту:

Я прихожу на всі можливі українські протести, бо вважаю, що дуже важливо, щоби британці та інші іноземці показували українській спільноті тут, і людям в Україні, що є люди, які дуже сильно переживають за ситуацію. Бо ми вважаємо це великою трагедію, яка стосується кожного, це світова біда, а не лише проблема українців.

Зараз такі протести ще важливіші, аніж у перші дні війни - кажуть активісти. Бо світ вже втомлюється від новин з України. Війна стає буденністю, а цього не можна допускати, наполягає британська діаспора.

Марта Муляк, представниця організації "Пласт" у Великій Британії: