В понеділок, 18 квітня, ціни на нафту піднялися майже до тритижневого максимуму на тлі зростання побоювань з приводу нестачі світових поставок. Про це повідомляє Reuters.

Загострення в Україні підвищує ймовірність більш жорстких санкцій з боку Заходу щодо найбільшого експортера росії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 1,0%, до 112,8 доларів за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 0,9%, до 107,95 доларів за барель.

Напередодні великодніх вихідних обидва контракти зросли більш ніж на 2,5% в четвер на новинах про те, що Європейський союз може поетапно ввести заборону на імпорт російської нафти.

Міжнародне енергетичне агентство попередило, що приблизно 3 мільйони барелів на день російської нафти можуть бути зупинені з травня через санкції або добровільну відмову покупців від російських вантажів.

Видобуток нафти в росії у квітні продовжила знижуватися, знизившись на 7,5% в першій половині місяця в порівнянні з березнем.