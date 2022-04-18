Харків'ян закликають не виходити на вулиці весь день [ Редагувати ]
Не виходити з укриттів упродовж усього дня 18 квітня закликають жителів Харкова в обласному Департаменті цивільного захисту.
Російські війська продовжують безперервно обстрілювати спальні райони міста. Перебувати у сховищах варто увесь час, навіть попри відсутність повітряної тривоги.
У вечірньому відеозверненні 17 квітня президент Зеленський повідомив, що лише за чотири останні дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинули, 106 людей поранені.
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