"Робимо все, щоб забезпечити оборону": Зеленський записав нове відеозвернення [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення за підсумками 53-го дня війни.
Робимо все, щоб забезпечити оборону. Постійно контактуємо з партнерами. Вдячні тим, хто допомагає справді всім, чим може допомогти.
Але ті, хто має необхідну нам зброю та боєприпаси й притримує свою допомогу, повинні знати, що від них також залежить доля цієї битви. Доля людей, які можуть бути врятовані.
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