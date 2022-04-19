Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар розповів, що маріупольський завод "Азовсталь" розбомблений та знищений практично повністю, українські бійці витягують людей з-під завалів.

Про це Паламар сказав у коментарі "Радіо Свобода".

Надпотужні бомби скидаються по цілому заводу "Азовсталі" і зараз там під завалами перебуває дуже багато людей. Ми не знаємо повністю, яка там ситуація, але "Азовсталь" розбомблений і знищений практично повністю. Ми витягуємо з-під завалів людей... Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла.