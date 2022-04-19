Завод "Азовсталь" знищений практично повністю - "Азов" [ Редагувати ]
Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар розповів, що маріупольський завод "Азовсталь" розбомблений та знищений практично повністю, українські бійці витягують людей з-під завалів.
Про це Паламар сказав у коментарі "Радіо Свобода".
Надпотужні бомби скидаються по цілому заводу "Азовсталі" і зараз там під завалами перебуває дуже багато людей. Ми не знаємо повністю, яка там ситуація, але "Азовсталь" розбомблений і знищений практично повністю. Ми витягуємо з-під завалів людей... Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла.
За його словами, на території "Азовсталі" облаштували імпровізований шпиталь, де переховуються цивільні українці, зокрема діти.
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