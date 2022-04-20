Україні вдалося домовитись про гуманітарний коридор із Маріуполя: маршрут [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Україна попередньо домовилась з окупантами на 20 квітня про гуманітарний коридор із Маріуполя - для жінок, дітей і літніх людей.
Про це повідомила міністер реінтеграції Ірина Верещук.
"Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку", - написала Верещук.
Місце збору в Маріуполі: о 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.
Колона рухатиметься маршрутом: Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Оріхів - Запоріжжя.
За словами Верещук, у зв'язку зі складною безпековою ситуацією під час дії коридору можливі зміни. Потрібно слідувати за офіційними повідомленнями.
Зазначимо, усе місто понад місяць заблоковане російськими військами. Мирні жителі не можуть виїхати з міста через дії російської армії — обстріли не припиняються навіть після домовленостей про гуманітарні коридори.
За попередніми оцінками місцевої влади, у Маріуполі загинули приблизно 20 тисяч цивільних людей. Частину маріупольців примусово вивозять на територію невизнаної "ДНР" або до росії, у них забирають українські документи й відправляють у так звані фільтраційні табори.
по темі
Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про те, що до Маріуполя відправили 45 автобусів для евакуації громадян
У Маріуполі російські окупанти погрожують розстрілювати всіх мирних жителів без білих пов'язок
Тут зруйновано понад 90 відсотків інфраструктури. Російська армія оточила місто на початку березня. Відтоді - наші морпіхи, азовці, прикордонники та силовики - стримують противника.
Зеленський схвильований станом справ у заблокованому Маріуполі
Президент росії вчиняє з населенням окупованих українських міст те саме, що робив з чеченцями під час загарбницької війни