Україна попередньо домовилась з окупантами на 20 квітня про гуманітарний коридор із Маріуполя - для жінок, дітей і літніх людей.

Про це повідомила міністер реінтеграції Ірина Верещук.

"Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку", - написала Верещук.

Місце збору в Маріуполі: о 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.

Колона рухатиметься маршрутом: Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Оріхів - Запоріжжя.

За словами Верещук, у зв'язку зі складною безпековою ситуацією під час дії коридору можливі зміни. Потрібно слідувати за офіційними повідомленнями.

Зазначимо, усе місто понад місяць заблоковане російськими військами. Мирні жителі не можуть виїхати з міста через дії російської армії — обстріли не припиняються навіть після домовленостей про гуманітарні коридори.

За попередніми оцінками місцевої влади, у Маріуполі загинули приблизно 20 тисяч цивільних людей. Частину маріупольців примусово вивозять на територію невизнаної "ДНР" або до росії, у них забирають українські документи й відправляють у так звані фільтраційні табори.