Генштаб оприлюднив російські втрати [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну противник втратив вже близько 21 000 військових убитими. Крім того, українські війська знищили майже 830 танків.
Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника:
- Особовий склад - близько 21000 осіб
- Танки - 829
- Бойові броньовані машини - 2118
- Артилерійські системи - 393
- РСЗВ - 136
- Засоби ППО - 67
- Літаки - 172
- Вертольоти - 151
- Автомобільна техніка - 1508
- Кораблі/катери - 8
- Цистерни з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166
- Спеціальна техніка - 27
- Пускові установки ОТРК - 4
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
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