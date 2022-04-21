З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну противник втратив вже близько 21 000 військових убитими. Крім того, українські війська знищили майже 830 танків.

Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника:

Особовий склад - близько 21000 осіб

Танки - 829

Бойові броньовані машини - 2118

Артилерійські системи - 393

РСЗВ - 136

Засоби ППО - 67

Літаки - 172

Вертольоти - 151

Автомобільна техніка - 1508

Кораблі/катери - 8

Цистерни з ПММ - 76

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166

Спеціальна техніка - 27

Пускові установки ОТРК - 4

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.