Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву російської армії щодо намірів захопити Донбас та південь нашої країни. Він заявив, що Україна має власні сценарії захисту.

Він також зазначив, що у Кремля вже було "чимало планів", але вони були зруйновані Україною.

"росія озвучила свій план на другу фазу війни. Вони думають, що можуть захопити Донбас і Південь України, розраховуючи на економічний тиск нашої держави. У нас є власні сценарії захисту України і хочу нагадати, що чимало планів кремля вже були зруйновані роботою нашої армії та народу", - написав Єрмак.