Єрмак жорстко відповів росії на намір захопити південь України [ Редагувати ]
Джерело: Офис президента Украины
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву російської армії щодо намірів захопити Донбас та південь нашої країни. Він заявив, що Україна має власні сценарії захисту.
Він також зазначив, що у Кремля вже було "чимало планів", але вони були зруйновані Україною.
"росія озвучила свій план на другу фазу війни. Вони думають, що можуть захопити Донбас і Південь України, розраховуючи на економічний тиск нашої держави. У нас є власні сценарії захисту України і хочу нагадати, що чимало планів кремля вже були зруйновані роботою нашої армії та народу", - написав Єрмак.
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