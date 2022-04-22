В Міноборони розповіли, від чого залежить тривалість війни [ Редагувати ]
Заступник голови Міноборони Ганна Маляр розповіла, що тривалість війни буде залежати від інтенсивності та якості військової допомоги. Вона зазначила, що ЗСУ зі своєї сторони роблять усе можливе.
"Тривалість війни буде залежати від інтенсивності та якості військової допомоги. Зі свого боку ЗСУ роблять все можливе і неможливе, щоб це було якнайшвидше" - сказала вона.
За її словами, Україні потрібні системи ППО/ПРО, ракети, протитанкові засоби.
"Але тут потрібно розуміти, що Україна зі свого боку робить все необхідне. Списки того, що нам потрібно сформовано, вони таємні. Вони опрацьовуються з нашими західними партнерами" - сказала Маляр.
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