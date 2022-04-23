"Немає нічого святого": Офіс президента відреагував на обстріл Одеси [ Редагувати ]
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар по Одесі. За його словами, обстріл стався в день, коли зійшов Благодатний вогонь і це доводить, що у росіян немає нічого святого.
Про це повідомляє у Twitter Єрмак.
"В Єрусалимі в ім'я добра зійшов Благодатний вогонь. Тим часом росіяни бомблять українські міста. Перед Великоднем", - написав глава ОП.
Він додав, що завдаючи ракетних ударів по мирних містах, напередодні одного з головних православних свят, росіяни ще раз демонструють, що для них немає нічого святого.
по темі
Російські окупанти вдалися до ракетного обстрілу по Одесі
У суботу, 23 квітня, двоє людей отримали смертельні поранення внаслідок вибуху протитанкової міни на Золочівщині
Російські війська за добу здійснили 3 атаки
Росія дезінформує своїх жителів про хід та наслідки війни в Україні
У селі Гусарівка Ізюмського району Харківської області знайшли спалені окупантами тіла двох мирних жителів зі слідами тортур