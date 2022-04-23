В суботу, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський розповів, чи можлива деблокада Маріуполя. Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції.

"Це наші люди і наші міста, тому ми маємо повне моральне право на військове розблокування наших міст. І маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте... На сьогодні ми не готові. І, до речі, хлопці, які зараз боронять цю частину Маріуполя прекрасно це розуміють. Це реальність", - заявив він.