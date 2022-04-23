В Україну прибуває Благодатний Вогонь, який сьогодні зійшов у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.

Про це повідомляє прес-служба нардепа Вадима Новінського.

Незважаючи на обставини сьогодення, коли військові дії йдуть у багатьох регіонах України, мільйони вірян в Україні зможуть зіткнутися із Чудом, яке щороку повторюється напередодні Світлого Христового Воскресіння. Очікується, що Благодатний Вогонь буде доставлено до України близько 21.30 за київським часом.

Організація спеціального рейсу з Ізраїлю через територію третіх країн, що пов'язано з особливостями воєнного часу, стало можливим завдяки допомозі Фонду Вадима Новинського "На честь Покрова Пресвятої Богородиці" та бізнесмена Бориса Кауфмана. У Фонді висловили особливу подяку пілотові Олексію Мешкову.

Сьогодні вночі Благодатний Вогонь буде доставлений до Києва та до множини Православних храмів України.

Вадим Новинський також привітав усіх православних християн зі Світлим Святом Воскресіння Христового, яке стало святом Перемоги Життя над Смертю:

"Своєю перемогою Господь дарував можливість кожному з нас стати переможцями Смерті. Для цього потрібно наповнити свої серця любов'ю до Господа та свого ближнього. У ці дні, коли ми переживаємо тяжкі страждання, ми просимо Господа про мир. Першими словами Воскреслого Христа було "Світ вам!". Життя триває. Будемо старанно благати Спасителя про відновлення Миру та Любові на нашій Землі та в наших Серцях. Воістину Воскрес Христос!".