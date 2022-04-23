В Одесі знову лунають вибухи [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські війська ввечері завдали нового удару по Одесі після обстрілів міста вдень 23 квітня. Про вибухи повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Новий сигнал повітряної тривоги пролунав в Одесі близько 22:05. Орієнтовно за півгодини з'явилися перші повідомлення про вибухи.
"В Одесі лунають вибухи. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", – написав нардеп Гончаренко.
Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі вдень, пошкоджено два житлові будинки та військовий об'єкт. Попередньо відомо про 8 загиблих та два десятки поранених.
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