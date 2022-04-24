Армію рф необхідно визнати терористичною організацією - Зеленський [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що росію необхідно визнати спонсором тероризму, а її армію – терористичною організацією. Це визнання є предметом діалогу з іноземними партнерами.
"Росія вже вистріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу. Звичайно, у них ще залишаються ракети. Звичайно, вони можуть продовжувати ракетний терор проти нашої країни. Але те, що вони вже наробили, це достатній аргумент для світу, щоб визнати Росію спонсором тероризму, а російську армію терористичною організацією", - заявив президент України.
Зеленський також зазначив, що Україна наполягає на цьому в переговорах з нашими партнерами. Альтернативи такому визнанню просто немає. Російська держава стала терористом, і за це, на думку президента, вона повинна понести покарання.
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