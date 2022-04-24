Литва запропонувала ЄС запровадити санкції проти патріарха Кирила [ Редагувати ]
Міністерство закордонних справ Литви запропонувало Євросоюзу ввести санкції проти патріарха Московського та всія Русі Кирила. Про це заявив глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс, передає агентство 15min.
Ця людина, на мій погляд, займається не пастирською роботою, а губить душі, якщо спробувати підібрати якийсь духовний термін, який описує його висловлювання.
Ландсбергіс уточнив, що на даний момент не знає, чи буде у результаті патріарх Кирил включений до списків санкцій ЄС. За його словами, це питання ще обговорюється.
Видання також повідомляє, що у Віленській та Литовській єпархії православної церкви обговорюють відокремлення від Московського патріархату та перехід до Константинопольського. Глава МЗС країни повідомив, що відомство бере участь в обговоренні такого рішення.
Раніше патріарх Кирил неодноразово висловлювався на підтримку російської військової операції в Україні.
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