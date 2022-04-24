Зеленський проводить зустрічі з Блінкеним та головою Пентагону - Арестович [ Редагувати ]
До України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Остін Ллойд. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
Президент Володимир Зеленський проводить з ними зустріч.
Так, вони прямо зараз (в Києві -ред.), розмовляють з президентом.
Варто відзначити, що візит Блінкена та Ллойда, Зеленський анонсував ще вчора під час пресконференції у Києві.
У мене буде зустріч з міністром оборони та державним секретарем. Коли безпека дасть можливість, будемо сподіватися, і президент США приїде. Завтра будемо спілкуватися про список зброї, яка нам необхідна, та темпи її постачання.
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