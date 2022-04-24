До України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Остін Ллойд. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Президент Володимир Зеленський проводить з ними зустріч.

Так, вони прямо зараз (в Києві -ред.), розмовляють з президентом.

Варто відзначити, що візит Блінкена та Ллойда, Зеленський анонсував ще вчора під час пресконференції у Києві.