Після обробки 100 відсотків голосів у другому турі президентських виборів у Франції перемагає чинний голова країни Еммануель Макрон. За нього проголосували 58 відсотків виборців. Натомість його опонентка Марін Ле Пен визнала свою поразку ще до оголошення офіційних результатів. Більше про те, як відбувався другий тур виборів президента Франції - дивіться в сюжеті.

Зі сльозами на очах вона достроково визнала поразку у виборах президента Франції. Натомість його, попри відсутність на той момент офіційних підрахунків, уже привітали представники ЄС із перемогою.

Голосування в другому турі президентських виборів у Франції завершилося. Чинному очільнику країни Еммануелю Макрону протистояла Марін Ле Пен - лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання", відома своєю проросійською позицією. Після підрахунку 100 відсотків голосів за Макрона свої голоси віддали трохи більш ніж 58 відсотків виборців. Водночас за Ле Пен проголосували майже 42 відсотки.

І Ле Пен, і Макрон - раніше вдень відвідали виборчі дільниці та віддали свій голос. Коли ж у ЗМІ почали з'являтися перші екзит-поли, Марін Ле Пен вирішила не чекати на оголошення офіційних результатів. Вона виступила з промовою та зазначила: свою поразку визнає достроково, проте такий результат вважає для себе, цитую, "блискучою перемогою". Водночас кандидатка в президенти додала, що боротьба не завершилася, бо далі на Францію чекають вибори до парламенту.

Марін Ле Пен, кандадитка в президенти Франції:

Франція могла би здобути потужний ковток свободи. Однак результати голосування, які я поважаю, демонструють інше. Здобувши близько 43 відсотків, я вважаю, що цей результат є яскравою перемогою для мене. Однак поєдинок ще не завершився. За кілька тижнів відбудуться парламентські вибори.

Натомість чинний президент Франції Еммануель Макрон, перемігши у виборах, став третім французьким лідером - після Шарля де Голля та Жака Ширака - який залишиться на другий термін на чолі держави. Він теж виступив перед суспільством, подякувавши за довіру. У своїй промові Макрон згадав і Україну.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Попереду в нас багато роботи. Війна в Україні нагадує всім нам, які важкі часи ми переживаємо. В цей момент уся Франція повинна висловитися та зайняти свою чітку позицію. І продовжувати нарощувати силу в усіх сферах. Після п'яти як щасливих, так і важких років, я дякую, що більшість французів довірила мені керувати нашою країною наступні п'ять років.

Звернувся Еммануель Макрон і до прихильників Ле Пен.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Тепер я вже можу звернутися до всіх, хто голосував за мадам Ле Пен, хто відчуває цього вечора розчарування. Ні, не треба їх зневажати. Я завжди просив не робити цього. Тому що відтепер, я вже не представляю якусь одну сторону. Я - президент усіх французів.

Світові лідери, зокрема, президент США Байден і прем'єр Великої Британії Джонсон уже привітали Макрона. Водночас серед перших, ще до оприлюднення офіційних результатів, Еммануеля Макрона привітала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. До привітань долучився і український президент - Володимир Зеленський.

Еммануель Макрон, вітаю вас із переобранням на пост Президента Республіки. Я з нетерпінням чекаю на продовження нашої чудової співпраці. Разом ми рухатимемо Францію та Європу вперед.

Вітаю президента Франції та справжнього друга України Еммануеля Макрона з перемогою на виборах. Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи!

Ще після оприлюднення результатів екзит-полів, у деяких містах Франції розпочалися протести. Одні - відносно мирні та на підтримку Макрона. Інші ж, із сутичками та безладами, проти такого результату президентських виборів.