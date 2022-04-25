Незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж путін - Блінкен [ Редагувати ]
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Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж російський президент путін "перебуватиме на сцені".
"Суть в наступному. Ми не знаємо, як розгортатиметься інша частина цієї війни, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж на сцені перебуватиме володимир путін. І наша підтримка України в майбутньому триватиме. Вона триватиме до тих пір, поки ми не побачимо остаточний успіх", - зазначив він на брифінгу біля польсько-українського кордону.
За його словами, вчорашня зустріч з президентом України Володимиром Зеленським була продуктивною, вона тривала близько трьох годин. Він також підтвердив, що діставався з главою Пентагону Ллойдом Остіном до Києва поїздом.
"Тому ми мало що бачили, окрім як у вікно поїзда. У самому Києві ми пішли відразу до президентського палацу ... Ми, звичайно, бачили людей на вулицях Києва - це свідчення того, що битва за Київ виграна", - підкреслив Блінкен.
Він також додав, що в Києві частково спостерігаються ознаки "нормального життя", але ситуація в столиці різко контрастує з тим, що відбувається в інших частинах України, зокрема, на півдні та сході.
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