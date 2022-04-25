В Ірпені мародери кинули гранату в жінок, покидьків затримали (відео) [ Редагувати ]
В Ірпені на Київщині пролунав вибух. За гарячими слідами Тероборона затримала двох мародерів - батькі й сина - які обкрадали будинку людей. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.
Як виявилось, місцеві мешканки стала свідком злочину, щоб змусити їх замовчати, покидьки кинули в них бойову гранату. Зараз за життя однієї з жінок борються лікарі, її стан критичний.
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