Представник найбільшого європейського туроператора TUI Tantur направив готелям Туреччини вимогу, в якій йдеться про необхідність скасувати броню всіх туристів із росії. Таке рішення було викликано санкціями проти рф. Поки що така ситуація діє до 31 травня, потім 20 числа кожного місяця надходитиме інформація про скасування наступного місяця.

Про це пише газета Turizmgazetesi.

"Мета цього листа – повідомити вам, що всі операції Tantur у Туреччині для TI Travel LLC, TI Baltics SIA та Borublita Holdings Limited припинено. Дія контракту припинена відповідно до статті 9 контракту, підписаного між вашим готелем та Tantur", – говориться у листі, надісланому готелям фінансовим менеджером Tantur Travel AŞ Чезмі Озканом.

Йдеться навіть про тих росіян, які вже встигли вселитися у номери. Їх, на думку туроператора, слід виселити. Цю вимогу компанія пояснила тим фактом, що туристичні компанії, що відправляють європейців відпочиваючих до Туреччини, поставили ультиматум, щоб у готелях, де проживатимуть їхні клієнти, не було росіян.

Як пише видання, мандрівники з Європи вимагають від готелів припинити працювати з росіянами.

Тим часом, російське відділення компанії TUI в Туреччині Tantur було закрито, співробітників звільнили, а комп'ютери заблокували.